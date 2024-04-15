Imbas Penanganan Kecelakaan Beruntun, Tol Layang MBZ KM 23-KM 20 Arah Jakarta Padat

BEKASI - Ruas Tol Layang Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) KM 20 hingga KM 23 arah Jakarta pada arus balik lebaran, Senin (15/4/2024) pagi ini padat merayap imbas adanya insiden kecelakaan beruntun di KM 20.

"08.13 WIB #Jalan_Layang_MBZ Cikunir - Tambun - Cikarang - Karawang LANCAR. ; Cibitung KM 23 - KM 20 arah Jakarta PADAT, penanganan kecelakaan dilajur kanan," cuit laman X @PTJASAMARGA.

Sementara itu, dalam unggahan laman Instagram @jakarta.terkini terlihat video enam unit minibus yang terlibat kecelakaan beruntun tersebut.

"Terjadi kecelakaan beruntun sejumlah kendaraan di Tol Layang MBZ KM 20 arah Jakarta pagi ini," tulis caption laman Instagram @jakarta.terkini.

Lebih lanjut, pantauan arus lalu lintas pada CCTV Travoy Jasa Marga pada pukul 08.31 WIB lalu lintas sempat terpantau padat merayap mengarah ke Jakarta. Sedangkan arus sebaliknya dari Jakarta menuju Cikampek lancar.

(Awaludin)