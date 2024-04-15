Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Imbas Penanganan Kecelakaan Beruntun, Tol Layang MBZ KM 23-KM 20 Arah Jakarta Padat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |08:56 WIB
Imbas Penanganan Kecelakaan Beruntun, Tol Layang MBZ KM 23-KM 20 Arah Jakarta Padat
Tol MBZ (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Ruas Tol Layang Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) KM 20 hingga KM 23 arah Jakarta pada arus balik lebaran, Senin (15/4/2024) pagi ini padat merayap imbas adanya insiden kecelakaan beruntun di KM 20.

"08.13 WIB #Jalan_Layang_MBZ Cikunir - Tambun - Cikarang - Karawang LANCAR. ; Cibitung KM 23 - KM 20 arah Jakarta PADAT, penanganan kecelakaan dilajur kanan," cuit laman X @PTJASAMARGA.

Sementara itu, dalam unggahan laman Instagram @jakarta.terkini terlihat video enam unit minibus yang terlibat kecelakaan beruntun tersebut.

"Terjadi kecelakaan beruntun sejumlah kendaraan di Tol Layang MBZ KM 20 arah Jakarta pagi ini," tulis caption laman Instagram @jakarta.terkini.

Lebih lanjut, pantauan arus lalu lintas pada CCTV Travoy Jasa Marga pada pukul 08.31 WIB lalu lintas sempat terpantau padat merayap mengarah ke Jakarta. Sedangkan arus sebaliknya dari Jakarta menuju Cikampek lancar.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/340/3127343//pelabuhan_merak_mulai_dipadati_kendaraan_pribadi-G6Pe_large.jpg
833 Ribu Orang Tinggalkan Jawa Menuju Sumatera Selama Periode Arus Mudik 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632//ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement