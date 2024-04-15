Terus Meluas, 18 RT di Jaktim Terendam Banjir Imbas Hujan Deras dan Luapan Ciliwung

JAKARTA - Banjir yang terjadi di permukiman bantaran Kali Ciliwung, Jakarta Timur terus meluas pada Senin (15/4/2024) pagi ini. Adapun banjir dipicu akibat intensitas hujan deras dan luapan Kali Ciliwung dengan ketinggian bervariasi.

"Update pukul 08.00 WIB, BPBD mencatat genangan yang ada saat ini mengalami kenaikan dari 13 RT menjadi 18 RT atau 0.059% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Yohan.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Timur terdapat 18 RT yang terdiri dari:

Kel. Bidara Cina

Jumlah: 4 RT

Ketinggian: 40 s.d. 50 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Kampung Melayu

Jumlah: 8 RT

Ketinggian: 40 s.d 75 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Cawang

Jumlah: 5 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung