HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pagi Ini, Polisi Berlakukan Oneway Arah Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |11:16 WIB
Pagi Ini, Polisi Berlakukan Oneway Arah Puncak Bogor
jalur puncak bogor (foto: MPI/Putra)




BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pagi ini diberlakukan oneway. Sistem oneway ini diterapkan dari arah Jakarta menuju Puncak.

"Hari ini kami sampaikan dari Simpang Gadog, saat ini arus lalu lintas kami dari Satlantas Polres Bogor melaksanakan rekayasa oneway dari Jakarta menuju Puncak dari tadi pukul 08.05 WIB untuk memprioritaskan kendaraan dari Jakarta menuju Puncak," kata KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto di Simpang Gadog, Senin (15/4/2024).

Kata dia, hari terakhir libur Lebaran ini masih terdapat peningkatan lalu lintas menuju Puncak. Tetapi, volumenya tidak sebanyak pada hari-hari sebelumnya.

"Memang volume kendaran cukup meningkat namun tidak sebanyak jika dibandingkan hari Sabtu maupun Minggu," ungkapnya.

Di samping itu, pada siang nanti pihaknya akan memprioritaskan kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta. Hal itu untuk mengakomodir kendaraan arus balik wisata dan arus balik mudik Lebaran.

"Kendaraan dari Puncak menuju Jakarta seperti biasa kami tahan seperti kemarin sehingga nanti di siang hari. Kami akan antisipasi apa bila terjadi lonjakan kendaraan yang akan turun dari atas menuju Jakarta maka kemungkinan kami rencanakan pukul 11.00 WIB atau 11.30 WIB oneway arah bawah," tutupnya.

(Awaludin)

      
