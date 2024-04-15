13 RT di Jaktim Masih Terendam Banjir hingga Siang Ini

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 13 RT terendam banjir imbas hujan deras yang mengguyur di sejumlah wilayah di Ibu Kota.

“BPBD mencatat genangan yang ada saat ini masih terjadi di 13 RT atau 0.042% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangannya, Senin (15/4/2024).

Adapun 13 RT di Jakarta Timur yang masih terendam hingga siang ini terdiri dari:

Kelurahan Bidara Cina

Jumlah: 4 RT

Ketinggian: 40 s.d. 50 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kelurahan Kampung Melayu

Jumlah: 4 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kelurahan Cawang

Jumlah: 5 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung