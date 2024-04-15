JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 13 RT terendam banjir imbas hujan deras yang mengguyur di sejumlah wilayah di Ibu Kota.
“BPBD mencatat genangan yang ada saat ini masih terjadi di 13 RT atau 0.042% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangannya, Senin (15/4/2024).
Adapun 13 RT di Jakarta Timur yang masih terendam hingga siang ini terdiri dari:
Kelurahan Bidara Cina
Jumlah: 4 RT
Ketinggian: 40 s.d. 50 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kelurahan Kampung Melayu
Jumlah: 4 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kelurahan Cawang
Jumlah: 5 RT
Ketinggian: 40 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung