Lalu Lintas Jalur Puncak Siang Ini Oneway Arah Jakarta

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor siang ini diberlakukan oneway arah Jakarta. Kendaraan yang akan menuju kawasan wisata Puncak tidak bisa melintas untuk sementara waktu.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, proses oneway menuju Jakarta itu dimulai sekira pukul 11.00 WIB. Sistem oneway diawali dengan penutupan arus kendaraan dari arah Simpang Ciawi dan arah Tol Jagorawi yang menuju Puncak oleh polisi.

Setelah itu, iring-iringan polisi melakukan pengawalan di belakang kendaraan terakhir yang menuju kawasan Puncak. Belum diketahui pasti sampai kapan sistem oneway diberlakukan karena situasional tergantung kondisi lalu lintas di sepanjang Jalur Puncak.

Sebelumnya, KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto mengatakan bahwa siang ini pihaknya akan memprioritaskan kendaraan menuju Jakarta.