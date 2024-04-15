H+5 Lebaran, Begini Suasana Penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok

JAKARTA - Memasuki H+5 lebaran, sejumlah pemudik melangsungkan perjalanan arus balik menggunakan kapal laut.

Pada Senin (15/4/2024) hanya ada satu kapal yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok yakni KM Kelud menuju Pelabuhan Batam.

Pantauan MNC Portal Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priok Senin, sejumlah pemudik telah berdatangan di lokasi lebih awal.

Beberapa dari mereka terlihat duduk di kursi tunggu, sementara yang lain tampak lesehan di lantai dengan alas tikar yang dibeli dari penjual.

Deretan koper, tas jinjing, kardus, memenuhi sejumlah sudut. Penjual minuman dan makanan terlihat berkeliling di tengah cuaca yang terik

KM Kelud akan berangkat pada Senin pukul 23:00 WIB. Menyusul waktu keberangkatan yang masih lama, sejumlah penumpang bercengkerama dengan para pemudik lainnya. Sembari ngobrol, beberapa dari mereka juga terlihat tidur di alas tikar.

Penumpang dari Ngawi, Jawa Timur, Siti Rahayu (58) mengaku telah datang di Pelabuhan Tanjung Priok sejak pagi.

“Tadi saya sampai jam 9 pagi. Kapalnya masih lama, berangkatnya masih jam 11 malam,” kata Siti saat ditemui MPI.