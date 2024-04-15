Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral, Aksi Heroik Satpam Selamatkan Bocah Terjatuh di Peron KRL Stasiun Manggarai

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |14:02 WIB
Viral, Aksi Heroik Satpam Selamatkan Bocah Terjatuh di Peron KRL Stasiun Manggarai
Viral Satpam selamatkan bocah jatuh ke peron Stasiun Manggarai (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial adanya seorang bocah laki-laki terjatuh di celah peron Stasiun Manggarai saat terdapat KRL yang tengah berhenti di stasiun tersebut. Guna menyelamatkan bocah tersebut, seorang satpam pun harus masuk di antara celah peron itu.

Informasi viralnya peristiwa itu salah satunya diunggah oleh akun Instagram @curhatkrl pada Minggu, 14 April 2024 kemarin. Terdapat video yang berdurasi 25 detik menggambarkan situasi saat bocah tersebut tengah berada diantara celah peron dan KRL yang posisinya sedang berhenti di Stasiun Manggarai.

"Dek diem yah Dek, diem Dek," kata salah seorang warga dalam video tersebut sebagaimana dilihat pada Senin (15/4/2034).

Dalam video tersebut, tergambar pula bagaimana seorang Satpam memasuki celah peron guna menyelamatkan bocah yang menggenakan kaos berwarna biru itu. Bocah yang terjebak di antara celah peron dan KRL itu berhasil diselamatkan oleh satpam tersebut. 

"Masya Allah bocah," kata seorang ibu-ibu saat Satpam tengah mengevakuasi bocah tersebut.

