Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Mobil Dishub Plat B Diduga Buang Sampah Sembarangan di Jalur Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |14:36 WIB
Viral Mobil Dishub Plat B Diduga Buang Sampah Sembarangan di Jalur Puncak Bogor
A
A
A

BOGOR - Beredar viral di media sosial mobil Dinas Perhubungan (Dishub) yang diduga membuang sampah sembarangan di pingir Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor. Kejadian ini akan dilaporkan kepada pihak Dishub provinsi yang terkait.

Video tersebut diunggah akun Instagram @txtdaripuncak. Awalnya, terlihat video dashcam dari salah satu mobil memperlihatkan kondisi lalu lintas di Jalur Puncak yang sedang diberlakukan oneway.

Di depannya terdapat mobil bertuliskan Dishub dengan plat nomor B 1460 PQT. Tak lama, terlihat dalam video dari arah sisi kiri diduga penumpangnya membuang sampah sembarangan di pinggir jalan.

Kejadian itu pun mengundang komentar negatif dari para netizen yang melihat video tersebut. Pihak terkait diminta untuk menindaklanjuti video beredar.

Terpisah, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menegaskan mobil Dishub yang ada dalam video viral tersebut bukan milik Pemkab Bogor. Namun, pihaknya tetap akan berkoodinasi dengan Dishub terkait.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral puncak bogor jalur puncak
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/624/3179225//bocah_terompet-OB8l_large.jpg
Viral Bocah Terompet, Fauzan Ternyata Jago Adzan hingga Sirine Tot Tot Wok Wok 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/629/3179136//daehon-ld0Z_large.jpg
Perselingkuhan Sang Istri Jule Viral, Daehoon Ajak Anak Salat Berjamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179125//viral-MKBo_large.jpg
Viral Ibu Mau Melahirkan Ditandu Warga, Kadinkes Bondowoso: Rumah Hanya Bisa Dilalui Kuda atau Motor Trail
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179143//ibunda_timothy-AKrS_large.jpg
Viral Timothy Di-bully, Ibunda Ungkap Percakapan Terakhir yang Penuh Keajaiban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179122//viral_melahirkan-9IUc_large.jpg
Viral, Perjuangan Ibu Mau Melahirkan Ditandu Warga Menyusuri Jalan Setapak di Perbukitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/612/3178959//viral-DjNB_large.jpg
Viral Istri Diceraikan dan Diusir Usai Suami Lolos P3K, Shella Saukia Beri Uang Bergepok-gepok!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement