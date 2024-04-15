Viral Mobil Dishub Plat B Diduga Buang Sampah Sembarangan di Jalur Puncak Bogor

BOGOR - Beredar viral di media sosial mobil Dinas Perhubungan (Dishub) yang diduga membuang sampah sembarangan di pingir Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor. Kejadian ini akan dilaporkan kepada pihak Dishub provinsi yang terkait.

Video tersebut diunggah akun Instagram @txtdaripuncak. Awalnya, terlihat video dashcam dari salah satu mobil memperlihatkan kondisi lalu lintas di Jalur Puncak yang sedang diberlakukan oneway.

Di depannya terdapat mobil bertuliskan Dishub dengan plat nomor B 1460 PQT. Tak lama, terlihat dalam video dari arah sisi kiri diduga penumpangnya membuang sampah sembarangan di pinggir jalan.

Kejadian itu pun mengundang komentar negatif dari para netizen yang melihat video tersebut. Pihak terkait diminta untuk menindaklanjuti video beredar.

Terpisah, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menegaskan mobil Dishub yang ada dalam video viral tersebut bukan milik Pemkab Bogor. Namun, pihaknya tetap akan berkoodinasi dengan Dishub terkait.