Ini Kata KAI Commuter soal Penyebab Anak Terperosok di Peron Stasiun Manggarai

BOGOR - KAI Commuter membenarkan adanya kejadian dalam video viral media sosial terkait adanya penumpang yang terperosok di Peron 2, Stasiun Manggarai. Peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.43 WIB siang tadi.

"Pengguna tersebut hendak turun bersama ibunya namun dikarenakan padatnya pengguna yang akan naik menyebabkan pengguna anak kecil tersebut terdorong sehingga terjatuh di antara celah peron," kata External Relations and Corporate Image Care Manager KAI Commuter Leza Arlan dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/4/2024).

Kata dia, petugas di peron dengan sigap langsung membantu evakuasi anak yang terjatuh untuk dibawa ke Pos kesehatan Stasiun Manggarai. Petugas kesehatan memberikan pertolongan pertama dan memeriksa luka pada dahi anak tersebut.

"Setelah dilakukan penanganan medis lebih lanjut pengguna dapat melanjutkan perjalanannya kembali," ujarnya.

KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna commuter line yang membawa putra dan putrì untuk selalu menjaga dan mengawasinya baik di dalam kereta ataupun di stasiun. Juga mengimbau pengguna saat menggunakan commuter line pastikan saat menunggu pemberangkatan kereta di area peron tidak melewati garis kuning.

"Dan untuk kenyamanan bersama selalu dahulukan pengguna yang turun dari kereta," tuturnya.

(Arief Setyadi )