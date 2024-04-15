Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

H+5 Lebaran, Pj Bupati: Puncak Arus Kendaraan di Puncak Bogor Sudah Dilewati

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |16:20 WIB
H+5 Lebaran, Pj Bupati: Puncak Arus Kendaraan di Puncak Bogor Sudah Dilewati
Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Hari terakhir libur Lebaran di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor secara umum kondisinya masih lancar. Terdapat beberapa titik antrean kendaraan, namun masih dapat terurai dan berjalan.

"Alhamdulillah, saya bersama Direskrimsus, pak Kapolres Bogor dan jajaran bersama Dishub pantauan di Pos Gadog ini kondisinya memang secara keseluruhan lancar terurai ada beberapa penumpukan tetapi bisa masih tetap mengalir," kata Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu di Pos Polisi Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Senin (15/4/2024).

Kata dia, puncak arus kendaraan di kawasan wisata tersebut sudah dilewati beberapa hari lalu. Di mana, angka kendaraan yang melintas baik dari arah Jakarta menuju Puncak atau sebaliknya arah Puncak menuju Jakarta mencapai sekitar 130.000 kendaraan.

"Kelihatannya puncaknya sudah terjadi 2-3 hari yang lalu karena mencapai angka 130 ribu arus baik yang naik atau turun di Puncak," ungkapnya.

Selain itu, selama libur Lebaran juga tidak ada kejadian kecelakaan lalu lintas yang menonjol di kawasan Puncak. Hal itu dinilainya berkat kesiapan para aparat Polri, TNI, relawan dan lainnya yang membantu mengamankan Jalur Puncak.

"Terima kasih kepada jajaran polisi, TNI, warga masyarakat secara sukarela bersama-sama memastikan lancarnya baik pemudik maupun wisatawan yang datang ke Puncak dan terima kasih kepada pengendara dan masyarakat yang mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tadi di beberapa titik ada penumpukan tetapi tetap mengalir dan telah mengikuti arahan kepolisian," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128230/jalur_puncak-n3Xo_large.jpg
Siang Ini, Jalur Puncak Bogor One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128189/setu_babakan-v0s2_large.jpg
Libur Lebaran, Begini Jadwal Hiburan di Setu Babakan Perkampungan Budaya Betawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128214/tol-xfnq_large.jpg
Lalin Normal, Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127762/ilustrasi_contraflol_di_jalan_tol-WnMd_large.jpg
Libur Lebaran Tol Jagorawi Arah Puncak Macet, Contraflow KM 44 hingga KM 46 Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127705/wisatawan-SWqu_large.jpg
36.113 Wisatawan Liburan Lebaran di Monas,  257 di Antaranya Wisman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/338/3126926/ilustrasi_rekayasa_lalu_lintas-NfHv_large.jpeg
Rekayasa Lalin Disiapkan Antisipasi Macet di Objek Wisata Jakarta Saat Libur Lebaran, Jalur ke Ragunan Bakal Satu Arah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement