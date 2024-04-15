H+5 Lebaran, Pj Bupati: Puncak Arus Kendaraan di Puncak Bogor Sudah Dilewati

BOGOR - Hari terakhir libur Lebaran di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor secara umum kondisinya masih lancar. Terdapat beberapa titik antrean kendaraan, namun masih dapat terurai dan berjalan.

"Alhamdulillah, saya bersama Direskrimsus, pak Kapolres Bogor dan jajaran bersama Dishub pantauan di Pos Gadog ini kondisinya memang secara keseluruhan lancar terurai ada beberapa penumpukan tetapi bisa masih tetap mengalir," kata Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu di Pos Polisi Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Senin (15/4/2024).

Kata dia, puncak arus kendaraan di kawasan wisata tersebut sudah dilewati beberapa hari lalu. Di mana, angka kendaraan yang melintas baik dari arah Jakarta menuju Puncak atau sebaliknya arah Puncak menuju Jakarta mencapai sekitar 130.000 kendaraan.

"Kelihatannya puncaknya sudah terjadi 2-3 hari yang lalu karena mencapai angka 130 ribu arus baik yang naik atau turun di Puncak," ungkapnya.

Selain itu, selama libur Lebaran juga tidak ada kejadian kecelakaan lalu lintas yang menonjol di kawasan Puncak. Hal itu dinilainya berkat kesiapan para aparat Polri, TNI, relawan dan lainnya yang membantu mengamankan Jalur Puncak.

"Terima kasih kepada jajaran polisi, TNI, warga masyarakat secara sukarela bersama-sama memastikan lancarnya baik pemudik maupun wisatawan yang datang ke Puncak dan terima kasih kepada pengendara dan masyarakat yang mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tadi di beberapa titik ada penumpukan tetapi tetap mengalir dan telah mengikuti arahan kepolisian," tutupnya.

(Arief Setyadi )