INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Rem Blong, Motor Wisatawan Terjun ke Jurang di Bogor, 4 Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |16:33 WIB
Proses evakuasi korban kecelakaan di Bogor (Foto: Dok Puskesmas)
A
A
A

BOGOR - Satu keluarga asal Depok terluka usai kecelakaan tunggal di wilayah Desa Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Diduga, motor jenis matic yang ditumpangi 4 orang itu mengalami rem blong sehingga terjun ke dalam jurang.

"Rem blong, loncat (jatuh) ke jurang 4 meter," kata Petugas Puskesmas Sukamakmur Teguh Yudiana dikonfirmasi wartawan, Senin (15/4/2024).

Adapu peristiwa itu terjadi pada Minggu 14 April 2024 petang. Adapun empat orang korban luka dalam kejadian ini yaitu laki-laki berinisial HI (48), perempuan berinisial JL (40) serta kedua anaknya yang berusia 11 tahun dan 5 tahun.

"Dia itu (bonceng) 4 orang, satu keluarga. Istri, anak 2 sama suaminya," jelasnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hanya saja, sang ibu JL mengalami luka robek pada bagian pipi kanan sekitar 6 sentimeter.

"Semuanya (ditangani Puskesmas), yang lukanya si ibu doang. Dua anak dan suaminya lecet aja, si ibunya di pipi kanan luka robek sekitar 6 sentimeter dijahit di Puskesmas Sukamakmur," ungkap Teguh.

