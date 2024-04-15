Sore Ini, Lalin Jalur Puncak Bogor Sudah Normal Dua Arah

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor sore ini sudah kembali normal dua arah. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak yang sempat tertahan sudah bisa melintas.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, penormalan dua arah di Jalur Puncak dibuka sekira pukul 16.30 WIB. Hal itu ditandai dengan datangnya iring-iringan kendaraan polisi dari arah Puncak menuju Jakarta.

Setelah melintas tiba Simpang Gadog, petugas pun mulai membuka arus kendaraan dari arah Simpang Ciawi menuju Puncak yang sempat tertahan sejak siang hari. Dengan begitu, Jalur Puncak sudah kembali diberlakukan normal dua arah.

"Untuk arus lalu lintas untuk sore ini sudah normal dua arah, baik dari Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya," kata Kasatlantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada wartawan di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Senin (15/4/2024).

Kata dia, untuk kondisi lalu lintas di Jalur Puncak pada hari terakhir libur Lebaran ini cenderung berkurang dibandingkan beberapa hari lalu. Karena, esok hari aktivitas masyarakat sudah kembali normal.

"Memang sudah waktunya, dimana kita ketahui untuk besok sudah masuk kerja, kemudian juga di atas sudah mulai normal untuk para pemudik sudah ke rumah masing-masing," ungkap Rizky.