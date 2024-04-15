Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan di Pulau Pari Kepulauan Seribu, Wajah Sudah Hancur

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |18:21 WIB
Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan di Pulau Pari Kepulauan Seribu, Wajah Sudah Hancur
A
A
A

JAKARTA - Mayat perempuan tanpa identitas ditemukan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan pada Sabtu (14/2024). Mayat perempuan itu ditemukan di Dermaga Ujung Pulau Pari, yang ditemukan oleh seorang warga sepulang berkegiatan snorkeling

Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Jarot Sungkowo, mengatakan langkah selanjutnya buntut penemuan mayat tersebut adalah melakukan koordinasi dengan tim Identifikasi dan Satuan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) untuk proses evakuasi lebih lanjut serta identifikasi korban.

"Jenazah korban dibawa ke RS Polri Pusat Kramat Jati untuk dilakukan otopsi guna mengungkap penyebab kematian yang sebenarnya," kata Jarot dalam keterangannya, Senin (15/3/2024).

Berikut adalah ciri-ciri korban setelah dilakukan identifikasi oleh pihak kepolisian

-Jenis kelamin perempuan

-Terdapat anting di telinga kanan kiri berwarna kuning bermotif kupu-kupu

Halaman:
1 2 3
      
