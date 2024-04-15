Arus Balik Lebaran, Jalan Raya Kalimalang Terpantau Ramai Lancar

JAKARTA - Pada H+5 Lebaran 2024 atau Senin (15/4/2024) masyarakat masih banyak yang kembali ke kota perantauan, khususnya ke Jakarta. Meski begitu, terpantau di kawasan Jalan Raya Kalimalanh arus lalu lintasnya cenderung ramai lancar.

Berdasarkan pantauan pada Senin sore sekira pukul 17.00 WIB, arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang tampak ramai lancar. Kendaraan dari arah Bekasi menuju Cawang, Jakarta ramai lancar.

Begitu juga dari arah sebaliknya, yakni dari arah Cawang, Jakarta menuju Bekasi terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintasi di kedua sisinya didominasi oleh sepeda motor.

Tak sedikit kendaraan sepeda motor yang membawa sejumlah barang bawaan, mulai dari kardus-kardus hingga tas besar. Barang bawaan tersebut ditaruh di bagian depan motor tempat kaki berpijak dan pada bagian belakang, yang diikat dengan tali atau juga disangga menggunakan kayu sebagai bracket.

Adapun kepadatan hanya terjadi di sejumlah titik lokasi saja, khususnya di pertigaan jalan. Di samping itu, kemacetan pun terjadi di depan Mall Cipinang Indah hingga ke putaran balik dekat Universitas Borobudur.

Kemacetan terjadi karena adanya lampu merah dan kendaraan yang hendak berbelok arah di pertigaan. Namun, kemacetan terjadi hanya di bagian arah Bekasi menuju Cawang, Jakarta saja.

