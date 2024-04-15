Awas! ASN Depok Dilarang WFH Besok, Bolos Bakal Disanksi

DEPOK - Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Rahman Pujiarto memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak memberlakukan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) pada 16-17 April 2024. Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkot Depok tetap masuk pada 16 April 2024.

Hal ini merespons kebijakan pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas resmi menerapkan kombinasi aturan Work From Office (WFO) dan WFH bagi ASN guna memperkuat manajemen arus balik Lebaran 2024.

"Teknis WFH pada instansi tersebut diatur instansi pemerintah masing-masing. Di Depok tidak diberlakukan," kata Rahman di Depok, Senin (15/4/2024).

Rahman menambahkan, pada 16 April semua urusan pemerintahan sudah berjalan normal sesuai arahan Wali Kota Depok, Mohammad Idris.

"Sesuai arahan Pak Wali Kota bahwa seluruh ASN Pemerintah Kota Depok diimbau untuk kembali masuk kerja di kantor sesuai waktu yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 16 April 2024," jelasnya.