Arus Lalin Jalan Raya Kalimalang Terpantau Ramai Lancar Malam Ini

JAKARTA - Masyarakat masih banyak yang kembali ke kota perantauan, khususnya ke Jakarta pada malam ini, Senin (15/4/2024). Saat ini, terpantau di kawasan Jalan Raya Kalimalang arus lalu lintasnya ramai lancar.

Berdasarkan pantauan sekira pukul 20.00 WIB, arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang hingga menembus Jalan Inspeksi Tarum Bar terlihat ramai lancar dibandingkan hari biasanya. Kendaraan dari arah Bekasi menuju Cawang, Jakarta terlihat ramai lancar.

Begitu juga dari arah sebaliknya, yakni dari arah Cawang, Jakarta menuju Bekasi terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintasi di kedua sisinya didominasi oleh sepeda motor.

Tak sedikit kendaraan sepeda motor yang membawa sejumlah barang bawaan, mulai dari kardus-kardus hingga tas besar, khususnya yang mengarah ke Cawang. Barang bawaan tersebut ditaruh di bagian depan motor tempat kaki berpijak dan pada bagian belakang, yang diikat dengan tali atau juga disangga menggunakan kayu sebagai bracket.

Adapun kepadatan hanya terjadi di sejumlah titik lokasi saja, khususnya di pertigaan jalan. Kendaraan paling padat terjadi di depan Mall Cipinang Indah hingga ke putaran balik dekat Universitas Borobudur.

Kepadatan terjadi karena adanya lampu merah dan kendaraan yang hendak berbelok arah di pertigaan. Namun, kepadatan terjadi hanya di bagian arah Bekasi menuju Cawang, Jakarta saja, sebaliknya tampak ramai lancar.

(Arief Setyadi )