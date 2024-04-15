Arus Balik Lebaran 2024, Antrean Panjang Terjadi di Tol Jakarta-Cikampek Malam Ini

BANDUNG - Kondisi arus balik mudik di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) padat pada H+5 Lebaran atau Senin (15/4/2024) malam.

Berdasarkan pantauan pukul 20.32 WIB, arus lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek macet. Kemacetan mulai terjadi sejak Km 53 hingga Km 72.

Tampak antrean panjang tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi. Kendaraan lebih sering berhenti karena padatnya arus.

“20.32 WIB #Tol_Japek Cikampek Utama KM 72 - Cikampek Utama KM 70 arah Jakarta PADAT, kepadatan volume lalin. Kalihurip KM 69 - Dawuan KM 62 PADAT, kepadatan volume lalin. Dawuan KM 60 - Karawang Timur KM 58 PADAT, kepadatan volume lalin,” tulis keterangan akun resmi media sosial X @PTJASAMARGA.

“20.32 WIB #Tol_Japek Karawang Timur KM 57 - KM 52 arah Jakarta PADAT, kepadatan volume lalin. Karawang Timur KM 51 - Karawang Barat KM 48 PADAT, kepadatan volume lalin,” tambahnya.

Guna mengurai kemacetan, Jasa Marga bersama pihak kepolisian memberlakukan sistem buka tutup secara situasional untuk rest area pada Km 62 Dawuan dan Km 42 Karawang Barat.