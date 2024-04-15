JAKARTA - PT Jasa Marga menyebutkan kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas tol Trans Jawa masih terjadi di puncak arus balik Idul Fitri 1445 H pada Senin (15/4/2024) malam.
Dalam akun Twitter atau X @PTJASAMARGA mengunggah sejumlah kondisi terkini arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek hingga Jawa Tengah pada Pukul 23.00 WIB atau 11 malam.
Tol Japek Cikarang Pusat KM 39 - Karawang Barat KM 42 PADAT, kepadatan volume lalin. Karawang Barat KM 43-48 arah Cikampek PADAT, kepadatan disebabkan karena peningkatan volume lalu lintas.
Arus Balik Lebaran 2024, Antrean Panjang Terjadi di Tol Jakarta-Cikampek Malam Ini
Tol Japek Karawang Timur KM 50 - KM 55 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin. Karawang Timur KM 55 - KM 57 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin. Dauwan KM 64 - KM 68 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalu lintas
Tol Japek GT Cikarang Barat, GT Karawang Barat arah Cikampek diberlakukan Rekayasa lalu lintas buka/tutup secara situasional.
BACA JUGA:
Tol Japek Cikampek Utama KM 72 - Cikampek Utama KM 70 arah Jakarta PADAT, kepadatan volume lalin. Kalihurip KM 69 - Dawuan KM 62 PADAT, kepadatan volume lalin. Dawuan KM 60 - Karawang Timur KM 58 PADAT, kepadatan volume lalin.
Tol Japek Karawang Timur KM 57 - KM 52 arah Jakarta PADAT, kepadatan volume lalin. Karawang Timur KM 51 - Karawang Barat KM 48 PADAT, kepadatan volume lalin. Cikarang Pusat KM 40-37 arah Jakarta PADAT, kepadatan volume lalin.
Tol Japek Lalu lintas dari Jakarta ke arah Cikampek DIBERLAKUKAN Rekayasa lalu lintas buka/ tutup secara situasional keluar GT Kalihurip Utama.
Tol Japek Lalu lintas dari Jakarta ke arah Cikampek DIBERLAKUKAN Rekayasa lalu lintas buka/ tutup secara situasional keluar GT Dawuan.
Tol Japek Hati-hati di Cikarang Pusat KM 36 Cikampek KM 70, ada lajur Contraflow dari arah Cikampek di lajur 2-3-tengah-kanan.