HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Gelar Rapat Internal Kabinet Bahas Ketegangan Iran-Israel Hari Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |03:34 WIB
Jokowi Gelar Rapat Internal Kabinet Bahas Ketegangan Iran-Israel Hari Ini
Presiden Jokowi. (Foto: Youtube Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan bakal menggelar rapat internal kabinet dalam rangka membahas situasi geopolitik dunia imbas adanya serangan Iran kepada Israel beberapa waktu lalu.

Kabar ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang perekonomian yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto usai menggelar acara halal bihalal Partai Golkar, Senin (15/4/2024) malam.

 BACA JUGA:

"Bapak Presiden besok (Selasa hari ini) akan mengadakan rapat internal mengenai ini," kata Airlangga.

Halaman:
1 2
      
