HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Lanjutkan One Way dan Contraflow hingga Selasa Siang di Ruas Jalur Ini

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |05:02 WIB
Pemerintah Lanjutkan <i>One Way</i> dan <i>Contraflow</i> hingga Selasa Siang di Ruas Jalur Ini
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan stakeholder terkait melanjutkan rekayasa lalu lintas one way dan contraflow hingga Selasa (16/4/2024) Pukul 12.00 WIB untuk mengurai volume kendaraan arus balik Idul Fitri 1445 H.

Hal tersebut diunggah dari akun media sosial NTMC Polri pada Selasa (16/4/2024) dini hari.

One Way Dari KM 414 GT Kalikangkung s.d KM 72 Tol Cipali dan Contraflow KM 72 Tol Cipali s.d KM 36 Tol Jakarta-Cikampek dilanjutkan hingga Selasa, 16 April 2024 Pukul 12.00 WIB

"Terima kasih untuk masyarakat yang sudah mengikuti peraturan petugas di lapangan. Diimbau bagi pengendara untuk saling toleransi di jalan dan jaga kondisi tubuh agar selalu dalam keadaan fit," tulis akun Korlantas Polri.Ntmc @NTMCLantas Polri di media sosial X atau Twitter.

(Khafid Mardiyansyah)

      
