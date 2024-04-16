Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cara Jenderal TNI Buat Kopral Pemabuk Taubat, Disuruh Bunuh Diri atau Salat Jumat di Saf Depan

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |05:06 WIB
Cara Jenderal TNI Buat Kopral Pemabuk Taubat, Disuruh Bunuh Diri atau Salat Jumat di Saf Depan
A
A
A

JAKARTA - Letnan Jenderal TNI (Purn) H Agus Rohman punya cerita unik ketika menghadapi anak buahnya. Cerita itu tertuang dalam buku biografinya berjudul "Panglima dari Bandung Selatan, 88 Praktik Kepemimpinan Ala Mayjen TNI H Agus Rohman, S.I.P., M.I.P"

Agus Rohman merupakan salah satu perwira tinggi (Pati) TNI AD yang cukup diperhitungkan. Karier militernya cukup mentereng dengan berhasil menduduki jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III.

Tak hanya itu, Arbituren Akademi Militer (Akmil) tahun 1988 ini pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden semasa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebagai prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 15 Agustus 1963 ini memiliki sejumlah pengalaman unik ketika mengemban sejumlah jabatan di militer.

Agus Rohman mengisahkan pengalamannya ketika bertugas di Batalyon Infanteri Para Raider 330/Tri Dharma, yang berlokasi di Cicalengka, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Mengemban jabatan sebagai Kasi Log Yonif Linud 330/Tri Dharma, Agus Rohman yang kali itu masih berpangkat Letnan Dua (Letda) menerima menerima laporan bahwa ada prajurit Batalyon Infanteri L 330/TD yang berulah di Cicalengka, Bandung hari itu. Prajurit tersebut mabuk dan membuat warga Cicalengka menjadi resah.

"Sekarang, kamu masuk ke kolam itu. Bunuh diri di sana!" perintah Agus Rohman kepada Kopral Komarudin yang kemudian masuk ke kolam. Ia tampak terdiam.

"Ayo bunuh diri! Saya tanggung jawab!" tegas Agus Rohman.

"Kalian, regu jaga, pasang sangkur! Sikap salvo ke atas!" perintahnya kepada petugas jaga.

Petugas jaga pun berbaris, melepas sangkur, mengacungkan sangkur itu ke langit. Kopral Komarudin pun menenggelamkan dirinya ke kolam itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jenderal TNI tni
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178776//kkb-QRkv_large.jpg
Daftar 2 Pimpinan KKB Papua yang Tewas dalam Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178609//kkb-0mLg_large.jpg
Bersenjata Lengkap, Rombongan Jenderal Tempur TNI AD Menyambangi Prajurit di Basis KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178525//prabowo-vOHr_large.jpg
Sektor Pertahanan Alami Peningkatan Setahun Prabowo Memimpin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178363//kkb-QlAT_large.jpg
Tembak Anggota Brimob hingga Tewas, TNI: Lamek Taplo Pimpinan KKB yang Paling Aktif dan Radikal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178132//kkb-BNAl_large.jpg
Rekam Jejak Berdarah Lamek Taplo, Panglima KKB yang Tewas Dibom Drone Tempur TNI  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955//menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement