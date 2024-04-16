Pengkhianatan Tentara Pajang dan Berbalik Dukung Koalisi Mataram - Jipang Tumbangkan Arya Pangiri

Pangeran Benawa dan Panembahan Senopati akhirnya berkoalisi menyerang Pajang. Hal ini terjadi usai Panembahan Senopati penguasa Kerajaan Mataram diminta tolong oleh Pangeran Benawa, yang merupakan anak dari Sultan Hadiwijaya, penguasa Pajang sebelum jatuh ke Arya Pangiri.

Pangeran Benawa yang menjadi adipati di Jipang pun merapat ke Mataram dengan kekuatan pasukan lengkap. Kedua unsur ini menggabungkan kekuatan dan membangun koalisi. Panembahan Senopati pun menyampaikan kesiapannya membantu mengambil alih Kerajaan Pajang dari Arya Pangiri, yang merupakan penguasa hasil keputusan Sunan Kudus.

Pangeran Benawa turun langsung memimpin pasukan maju ke medan perang. Pada saat yang sama, Senopati juga mempersiapkan pasukannya. Ketika sampai di Gunung Kidul, pasukan Jipang berhenti. Di tempat ini, Senopati dan pasukannya sudah menyambut mitra koalisinya dari Jipang itu.

Kedua pasukan ini kemudian bergabung menjadi satu untuk siap menggempur Pajang, sebagaimana dikisahkan pada "Tuah Bumi Mataram : Dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II" tulisan Peri Mardiyono. Pada tahun 1586 ini, sejarah mencatat bahwa Pangeran Benawa telah membangun sekutu dengan Senopati Sutawijaya untuk menyerbu Pajang.

Meskipun empat tahun sebelumnya, yakni pada tahun 1582 Senopati cenderung bermusuhan dan membangkang terhadap Sultan Hadiwijaya, tetapi Pangeran Benawa tetap menganggapnya sebagai saudara tua.

Sebab, almarhum Sultan Hadiwijaya pernah berpesan ke Pangeran Benawa untuk tidak sampai mengobarkan permusuhan dengan Senopati dengan alasan bahwa Senopati itu juga saudaranya. Rupanya nasehat Sultan Hadiwijaya ini dipegang teguh oleh Pangeran Benawa dan sekarang dikonkretkan menjadi sekutu perang.