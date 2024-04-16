Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Unik tapi Menginspirasi, Sosok Ini Jadi Jenderal TNI Berkat Ramalan Jailangkung

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |06:01 WIB
Unik tapi Menginspirasi, Sosok Ini Jadi Jenderal TNI Berkat Ramalan Jailangkung
A
A
A

JAKARTA - Inilah sosok Jenderal TNI yang jadi tentara gara-gara boneka jailangkung. Dia bernama Jenderal TNI (Purn) Soemitro yang lahir di Sebaung, Gending, Probolinggo pada 13 Januari 1927.

Dalam buku berjudul “Soemitro: dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib”, Soemitro kecil pernah bercita-cita menjadi insinyur. Namun, dalam perjalanan hidupnya ternyata merupakan Jenderal TNI.

Berikut ini sepenggal kisah sosok Jenderal TNI yang jadi tentara gara-gara boneka jailangkung:

Dalam buku tersebut dikisahkan saat Soemitro berusia 15 tahun, ia dan teman pondokan di Surabaya, Gatot Supangkat, iseng bermain jailangkung. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Soemitro adalah mengenai masa depannya.

Secara ajaib, boneka jailangkung tersebut kemudian menuliskan huruf “M A J O R”. Benar saja,Soemitro benar-benar menjadi seorang tentara setelah menempuh pendidikan di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Jenderal TNI tni
