Tim Hukum Nasional AMIN Serahkan Kesimpulan Sidang PHPU ke MK Siang Ini

JAKARTA - Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir mengatakan pihaknya bakal menyerahkan kesimpulan kesimpulan hasil persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (16/4/2024) siang.

"Jam 1 (siang) iya," kata Ari singkat saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan pihaknya tidak akan melakukan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres. Saat ini MK tinggal menerima kesimpulan dari semua pihak terlibat dalam persidangan sengketa pilpres tersebut.