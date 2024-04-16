Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,0 Guncang Raja Ampat Papua Barat

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |07:33 WIB
Gempa M4,0 Guncang Raja Ampat Papua Barat
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,0 mengguncang Raja Ampat, Papua Barat, Selasa 16 April 2024, pukul 07.11 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan berada di kedalaman 10 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa berada di 1.40 km Barat Daya Raja Ampat Papua Barat pada koordinat 1.11 Lintang Selatan – 129.61 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.0, 16-Apr-2024 07:11:19WIB, Lok:1.11LS, 129.61BT (140 km BaratDaya RAJA AMPAT-PAPUABRT), Kedalaman:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG belum bisa memastikan dampak gempa mengingat informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Khafid Mardiyansyah)

      
BMKG gempa Gempa Bumi
