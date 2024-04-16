Pagi Hari, Tol Japek Macet Parah Diserbu Pemudik yang Hendak Masuk Jakarta

JAKARTA - Tol Jakarta-Cikampek terpantau padat merayap pagi ini, Selasa (16/4/2024). Kemacetan itu tetap terjadi meski sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa Contraflow.

Dari pantauan Okezone, Tol Jakarta-Cikampek KM58 terpantau macet parah meski sudah diberlakukan contraflow.

Mobil yang hendak masuk Jakarta pun tertahan dengan kecepatan yang lambat.

Diketahui, Pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan stakeholder terkait melanjutkan rekayasa lalu lintas one way dan contraflow hingga Selasa (16/4/2024) Pukul 12.00 WIB untuk mengurai volume kendaraan arus balik Idul Fitri 1445 H.

Rekayasa lalu lintas itu berupa One Way dari KM 414 GT Kalikangkung sampai dengan KM 72 Tol Cipali dan Contraflow KM 72 Tol Cipali sampai dengan KM 36 Tol Jakarta-Cikampek.

(Khafid Mardiyansyah)