One Way Kalikangkung-Cipali Dihentikan, Contraflow di Tol Japek Terus Berlanjut

JAKARTA - Pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan stakeholder terkait menghentikan rekayasa lalu lintas One Way dari KM 414 GT Kalikangkung sampai dengan KM 72 Tol Cipali.

Petugas pun kini dikerahkan untuk Pembersihan Jalur (clearance) One Way Pukul 06.00 - 08.00 WIB.

"Berdasarkan hasil pantauan baik personel di lapangan, visual CCTV dan arus lalu lintas yang terbaca pada Traffic Counting mengalami penurunan yang signifikkan dan masih di bawah parameter, maka rekayasa one way dari KM 414 GT Kalikangkung s.d KM 72 Cipali dihentikan menjadi pukul 08.00 WIB yang semula dijadwalkan pukul 12.00 WIB," tulis akun X @NTMCLantasPolri, Selasa (16/4/2024).

Hal itu membuat Lalu Lintas dari KM 414 GT Kalikangkung sampai dengan KM 72 Tol Cipali Pukul 08.00 WIB Kembali Normal Dari Kedua Arahnya.

Sementara itu, Contraflow dua lajur di KM 72 Tol Cipali sampai dengan KM 36 Tol Jakarta-Cikampek dilanjutkan hingga Selasa, 16 April 2024 Pukul 12.00 WIB.

(Khafid Mardiyansyah)