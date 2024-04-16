Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

One Way Kalikangkung-Cipali Dihentikan, Contraflow di Tol Japek Terus Berlanjut

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |08:17 WIB
<i>One Way</i> Kalikangkung-Cipali Dihentikan, <i>Contraflow</i> di Tol Japek Terus Berlanjut
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan stakeholder terkait menghentikan rekayasa lalu lintas One Way dari KM 414 GT Kalikangkung sampai dengan KM 72 Tol Cipali.

Petugas pun kini dikerahkan untuk Pembersihan Jalur (clearance) One Way Pukul 06.00 - 08.00 WIB.

"Berdasarkan hasil pantauan baik personel di lapangan, visual CCTV dan arus lalu lintas yang terbaca pada Traffic Counting mengalami penurunan yang signifikkan dan masih di bawah parameter, maka rekayasa one way dari KM 414 GT Kalikangkung s.d KM 72 Cipali dihentikan menjadi pukul 08.00 WIB yang semula dijadwalkan pukul 12.00 WIB," tulis akun X @NTMCLantasPolri, Selasa (16/4/2024).

Hal itu membuat Lalu Lintas dari KM 414 GT Kalikangkung sampai dengan KM 72 Tol Cipali Pukul 08.00 WIB Kembali Normal Dari Kedua Arahnya.

Sementara itu, Contraflow dua lajur di KM 72 Tol Cipali sampai dengan KM 36 Tol Jakarta-Cikampek dilanjutkan hingga Selasa, 16 April 2024 Pukul 12.00 WIB.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178291//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-zpdG_large.jpg
Revitalisasi ETLE di Jatim Berjalan, Kakorlantas Sebut Penindakan Naik 307%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177126//korlantas_gandeng_propam_polri-bnAV_large.jpg
Korlantas Gandeng Propam Polri Cegah Pelanggaran Personel, Termasuk Perilaku Hedon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176785//korlantas-bZrX_large.jpg
Polri Bakal Jadikan ISDC Pusat Keselamatan Berkendara Terbaik Se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/15/3176388//harley_davidson_road_glide_police-HCTD_large.jpg
Polisi Punya 2 Motor Baru Buat Kawal VVIP, Harganya Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175798//sistem_electronic_traffic_law_enforcement-oQm2_large.jpg
Polri Catat Lonjakan Penegakan Hukum Digital 387%, Ini Tanggapan Lemkapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175635//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-1pTk_large.jpg
Korlantas Polri Bakal Tambah Kamera ETLE di Jalur Rawan Pelanggaran dan Kecelakaan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement