INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KRL Relasi Bogor-Jakarta Kota Kembali Padat Usai Libur Lebaran Pagi Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |08:27 WIB
KRL Relasi Bogor-Jakarta Kota Kembali Padat Usai Libur Lebaran Pagi Ini
JAKARTA - Kereta rel listrik (KRL) atau Commuter Line relasi Bogor-Jakarta Kota kembali dipadati para pekerja setelah libur lebaran 1445 Hijriah/2024 selesai pada Selasa (16/4/2024) pagi ini.

Pantauan MNC Portal Indonesia pada pukul 08.00 WIB Stasiun Pondok Cina yang berada di wilayah Beji, Kota Depok mulai dipadati pekerja. Tak lama berselang KRL relasi Bogor-Jakarta Kota pun tiba dengan keadaan sudah padat.

Ketika memasuki rangkaian KRL pun kondisinya telah dipadati pekerja yang akan menuju Jakarta untuk kembali bekerja usai libur lebaran di kantor masing-masing.

Sebagai informasi, masa cuti bersama lebaran 1445 hijriah bagi pegawai swasta maupun aparatur sipil negara (ASN) telah selesai pada Senin (15/4).

Sehingga mulai hari ini Selasa (16/4) para pekerja mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Hanya saja khusus ASN diberi kelonggaran untuk WFH sesuai aturan dari KemenpanRB pada 16-17 April 2024 untuk mengendalikan mobilitas saat arus balik.

Adapun puncak arus balik lebaran 2024 sendiri diprediksi telah terjadi pada Minggu (14/4) dan Senin (15/4) malam tadi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
