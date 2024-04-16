Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Macet Parah di Tol Japek, Pemudik: Hampir 1 Jam Hanya Bergerak 7 Kilometer

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |09:05 WIB
Macet Parah di Tol Japek, Pemudik: Hampir 1 Jam Hanya Bergerak 7 Kilometer
A
A
A

JAKARTA - Tol Jakarta-Cikampek terpantau macet parah pada Selasa (16/4/2024). Banyaknya volume kendaraan yang hendak masuk ke Jakarta membuat lalu lintas tersendat.

Salah satu pemudik, Budi Santosa menuturkan, Tol Jakarta-Cikampek mulai dari KM58 sudah terlihat kemacetan panjang. Bahkan setelah satu jam berlalu, kendaraannya hanya melaju sampai KM51.

"Ini parah di Cikampek. Mulai KM 58. Sekarang masih di Cikampek KM 51. Hampir 1 jam hanya bergerak 7 Km," katanya kepada Okezone.

Diketahui, Contraflow dua lajur di KM 72 Tol Cipali sampai dengan KM 36 Tol Jakarta-Cikampek dilanjutkan hingga Selasa, 16 April 2024 Pukul 12.00 WIB.

Sementara, Lalu Lintas dari KM 414 GT Kalikangkung sampai dengan KM 72 Tol Cipali Pukul 08.00 WIB kembali normal dari kedua arahnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
