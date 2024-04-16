Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Evaluasi Arus Mudik dan Balik 2024, Menko PMK: Ada Perbaikan, Terutama Angka Kecelakaan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |12:50 WIB
Evaluasi Arus Mudik dan Balik 2024, Menko PMK: Ada Perbaikan, Terutama Angka Kecelakaan
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama jajaran telah melakukan evaluasi penanganan arus mudik dan arus balik periode Lebaran Idulfitri 1445 Hijriah.

Muhadjir menyampaikan, meskipun terjadi beberapa insiden di sejumlah titik ruas tol, secara umum penanganan arus mudik dan arus balik tahun 2024 mengalami capaian yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Secara umum capaian-capaiannya sudah sangat baik dari tahun 2023, ada perbaikan, terutama dari sisi angka kecelakaan, karena memang yang kita utamakan adalah keselamatan, bahkan idealnya memang harus zero accident,” ujar Muhadjir dalam keterangan resminya, Selasa (16/4/2024).

Muhadjir menerangkan, capaian penanganan mudik tersebut diindikasi dari beberapa hal, diantaranya rata-rata angka kecelakaan yang menurun, angka korban meninggal, hingga penurunan jumlah santunan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait.

“Dibanding tahun lalu, rata-rata angka kecelakaan, angka meninggal, dan jumlah santunan yang harus dikeluarkan mengalami penurunan yang cukup signifikan,” jelas Muhadjir.

Muhadjir turut menghimbau para ASN untuk memanfaatkan kebijakan work from home yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, terutama bagi ASN yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk kembali bekerja. Hal itu, lanjut Muhadjir, akan turut membantu mereduksi intensitas kendaraan yang melintasi jalur tol.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Mudik 2024 mudik Menko PMK
