HOME NEWS NASIONAL

429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan Mudik Lebaran 2024, Kakorlantas Klaim Turun 17%

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |13:10 WIB
429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan Mudik Lebaran 2024, Kakorlantas Klaim Turun 17%
Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Korlantas Polri mencatat sebanyak 429 orang dinyatakan meninggal saat arus mudik dan balik lebaran 2024. Meski mencapai 429 orang meninggal, angka itu mengalami penurunan hingga 17% dari tahun sebelumnya.

"Kemudian meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut juga turun 17 persen ya, dari 519 di 2024 menjadi 429," kata Kakorlantas Polri Irjen Pol, Aan Suhanan, Selasa (16/4/2024).

Meski korban meninggal mengalami penurunan, namun Aan mengakui angka korban luka berat akibat kecelakaan mengalami peningkatan. Sementara korban luka ringan akibat kecelakaan mengalami penurunan.

"Kemudian yang luka berat ada peningkatan 25 persen dari 427, naik menjadi 533. Kemudian untuk luka ringan juga turun ya dari 4.745 turun menjadi 3.983," jelasnya.

Sebelumnya, Korlantas Polri mencatat angka kecelakaan arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2024 mencapai 2.985 kejadian. Angka tersebut mengalami penurunan mencapau 13% dari tahun sebelumnya.

"Kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik, alhamdulillah ada penurunan ya angkanya sekitar 13 persen. Dari 3.412 tahun 2024 saat ini turun menjadi 2.985 artinya turun 13 persen," tambahnya.

Diketahui, salah satu kecelakaan maut yang paling mengerikan terjadi di KM 58 di ruas Tol Jakarta-Cikampek pada Senin (8/4/2024) lalu. Dalam insiden tersebut mengakibatkan 12 orang tewas.

Halaman:
1 2
      
