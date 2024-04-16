Kopassus 72 Tahun

HARI INI, 16 April 2024, Kopassus genap berusia 72 tahun. Galibnya, Kopassus adalah “immortal combatan”. Sebagai satuan militer, Kopassus semakin solid dari waktu ke waktu. Prajurit para komando berotasi sesuai kodrat batas usia kedinasan.

Seperti halnya peristiwa pergantian Danjen Kopassus yang belum lama berlangsung, dari Mayjen TNI Deddy Suryadi kepada Mayjen TNI Djon Afriandi. Pada momen sertijab misalnya, tergambar jelas betapa kesinambungan itu berlangsung dengan sangat baik dan solid.

Unsur pimpinan mengalami rotasi, baik untuk alasan penyegaran atau tradisi mutasi yang memang lazim di tubuh TNI. Sementara, pusat pendidikan dan pelatihan Kopassus tidak pernah berhenti menyeleksi, memilih dan melatih prajurit kualifikasi khusus. Rahim Batujajar terus melahirkan insan insan komando dengan kualifikasi yang semakin cemerlang.

BACA JUGA: Kisah Pendiri Kopassus Selamatkan Dua Kompi Gerilyawan dari Pengaruh PKI

Di bumi Batujajar, Bandung Barat tepatnya di Kesatuan Idjon Djanbi, para prajurit digembleng dengan intensitas tinggi. Fisik dan mental ditempa sampai batas ketahanan dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Penanaman jiwa “lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas” benar-benar meresap sampai ke tulang sumsum.

Di bumi “Tri Yudha Cakti” prajurit komando dilahirkan. Lulus dari Batujajar, dipastikan mereka menjadi prajurit yang memiliki tiga kemampuan dasar, baik di darat, laut, maupun udara. Latihan dan peningkatan skill tidak berhenti di sana, tetapi terus ditingkatkan di masing-masing satuan: Grup 1, Grup 2, Grup 3/Sandi Yudya, dan Grup 81/Gultor.

Slogan TRIBUANA CHANDRACA SATYA DHARMA adalah sebuah kenyataan. Mereka adalah prajurit yang telah menguasai taktik dan tehnik ilmu perang khusus, mahir dan andal bergerak secara cepat diberbagai medan baik di darat, laut dan udara. Berjiwa patriotik yang tinggi, senantiasa siap sedia melaksanakan tugas pokok ke setiap penjuru dan siap menghadapi berbagai ancaman, gangguan hambatan dan tantangan NKRI berdasarkan Pancasila.