Bupati Cantik Ipuk Fiestiandani Diintimidasi hingga Diperiksa Polisi, Menteri Azwar Anas Ngadu ke PDIP

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap adanya intimidasi yang terjadi terhadap Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Hasto mengatakan bahwa laporan intimidasi itu didapatkan langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas yang merupakan suami dari Ipuk.

Hal itu diungkapkan Hasto saat menyambangi Gedung Mahkamah Konstitusi untuk memberikan amicus curiae dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hasto mengungkap, Azwar Anas baru melaporkan peristiwa itu ke PDIP pada momen Lebaran 2024 kemarin.

"Ketika lebaran kami menerima laporan dari pak Abdullah Azwar Anas bagaimana Bupati Banyuwangi (Ipuk), ibu-ibu yang notebene istri beliau itu juga diintimidasi," kata Hasto kepada wartawan, Selasa (16/4/2024).

Hasto mengungkap bahwa intimidasi yang diterima Ipuk bahkan membuat wanita kelahiran Magelang itu harus diperiksa hingga enam jam di Kantor Polda. Adapun pemeriksaan, kata Hasto, juga berkaitan dengan politik.