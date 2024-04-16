Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Bertemu Megawati 45 Menit, Bahas Apa ?

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |14:16 WIB
Ganjar Bertemu Megawati 45 Menit, Bahas Apa ?
Ganjar Pranowo (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo telah melakukan silaturahmi dengan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri di kediamannya Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).

Hal ini diketahui ketika mobil Toyota Innova hitam yang membawa Ganjar dan istrinya, Siti Atikoh Supriyanti keluar dari kediaman Megawati sekira pukul 13.18 WIB. Kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah itu tak diketahui para awak media yang sudah menunggu sejak satu jam yang lalu.

Terlihat, Ganjar dan istri pun tidak nampak menggunakan pengawalan khusus. Namun, saat keluar dari pintu gerbang Mega, Ganjar membuka kaca mobilnya, dan akhirnya para awak media pun mengetahui.

Ganjar tak menyampaikan pukul berapa kedatangannya. Hanya saja, ia menyampaikan berapa lama ia bertemu dengan Presiden Kelima RI itu. "Jamnya tadi jam berapa ya, kira-kira 45 menit lalu, saya datang kebetulan ibu hari ini ada waktu kosong, pesawat mendarat langsung ke sini," kata Ganjar di depan kediaman Megawati.

Ganjar mengatakan, dirinya sempat dicari oleh Megawati lantaran belum bersilaturahmi. Dalam pertemuan ini, dia pun mengungkapkan alasannya kepada Megawati.

"Kemarin memang saya sempat ditanya 'Ganjar di mana?' karena hari pertama sampai keempat saya open house, maka saya sampaikan ibu, saya nanti kesempatan pertama datang dan tadi dari bandara langsung," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement