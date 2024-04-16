Ganjar Bertemu Megawati 45 Menit, Bahas Apa ?

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo telah melakukan silaturahmi dengan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri di kediamannya Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).

Hal ini diketahui ketika mobil Toyota Innova hitam yang membawa Ganjar dan istrinya, Siti Atikoh Supriyanti keluar dari kediaman Megawati sekira pukul 13.18 WIB. Kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah itu tak diketahui para awak media yang sudah menunggu sejak satu jam yang lalu.

Terlihat, Ganjar dan istri pun tidak nampak menggunakan pengawalan khusus. Namun, saat keluar dari pintu gerbang Mega, Ganjar membuka kaca mobilnya, dan akhirnya para awak media pun mengetahui.

Ganjar tak menyampaikan pukul berapa kedatangannya. Hanya saja, ia menyampaikan berapa lama ia bertemu dengan Presiden Kelima RI itu. "Jamnya tadi jam berapa ya, kira-kira 45 menit lalu, saya datang kebetulan ibu hari ini ada waktu kosong, pesawat mendarat langsung ke sini," kata Ganjar di depan kediaman Megawati.

Ganjar mengatakan, dirinya sempat dicari oleh Megawati lantaran belum bersilaturahmi. Dalam pertemuan ini, dia pun mengungkapkan alasannya kepada Megawati.

"Kemarin memang saya sempat ditanya 'Ganjar di mana?' karena hari pertama sampai keempat saya open house, maka saya sampaikan ibu, saya nanti kesempatan pertama datang dan tadi dari bandara langsung," ujarnya.

(Arief Setyadi )