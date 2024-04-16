Soal Putusan Sengketa Pilpres di MK, Ganjar: Momentum Luar Biasa untuk Tidak Membuat April Mop

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyikapi kondisi di Mahkamah Konstitusi (MK) pasca persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres.

Menurutnya, putusan MK dalam sidang PHPU, yang akan dibacakan pada 22 April 2024 mendatang merupakan sebuah momentum luar biasa. Ganjar pun mengutip perkataan RA Kartini soal habis gelap terbitlah terang.

"Semua ingin memberikan perhatian lebih kepada hakim yang ada di MK, wabil khusus pada MK-nya sendiri, saya kira ini momentum yang luar biasa buat MK untuk tidak membuat April Mop tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang Kartini habis gelap terbitlah terang," ucap Ganjar, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).

Ganjar pun mengungkapkan, akan menyempatkan waktu untuk menghadiri pembacaan putusan sengketa pilpres di MK pada 22 April 2024 mendatang.

"Insyalaah saya hadir," kata Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar mendatangi rumah Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024) siang.

Hal ini diketahui ketika mobil Toyota Innova hitam yang membawa Ganjar dan istrinya, Siti Atikoh Supriyanti keluar dari kediaman Megawati sekira pukul 13.18 WIB. Kedatangan Mantan Gubernur Jawa Tengah itu tak diketahui oleh para awak media yang sudah menunggu sejak satu jam yang lalu.

Terlihat, Ganjar dan istri pun tidak nampak menggunakan pengawalan khusus. Namun, saat keluar dari pintu gerbang Mega, Ganjar membuka kaca mobilnya, dan akhirnya para awak media pun mengetahui.