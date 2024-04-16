Pasca Arus Balik, 1,2 Juta Pemudik Kembali ke Jabotabek Melalui via Tol

JAKARTA - Pasca arus balik Lebaran 2024, PT Jasa Marga mencatat sebanyak 1.228.025 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada H+1 sampai H+4 yang jatuh pada Rabu-Senin (10-15 April 2024). Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) melalui via empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

Marketing Communication Department Head Jasa Marga, Faiza Riani menyampaikan total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 51,20% jika dibandingkan lalin normal dengan total 812.183 kendaraan.

"Jika dibandingkan dengan periode Lebaran 2023, total volume lalin ini meningkat 3,4% dengan total 1.187.490 kendaraan," kata Faiza dalam keterangan resminya, Selasa (16/4/2024).

Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 682.162 kendaraan (55,5%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 299.862 kendaraan (24,4%) dari arah Barat (Merak), dan 246.001 kendaraan (20,0%) dari arah Selatan (Puncak). Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung)

Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 407.760 kendaraan, meningkat sebesar 155,4% dari lalin normal.

Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 274.402 kendaraan, meningkat sebesar 48,8% dari lalin normal.

Total lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 682.162 kendaraan, meningkat 98,3% dari lalin normal.