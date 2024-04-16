Ini yang Dibahas Ganjar dan Megawati dalam Pertemuan di Teuku Umar

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengungkap isi perbincangannya dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dalam silaturahmi yang dilakukan siang ini.

"Ngobrol anu aja, umum, cerita mudik, cerita ketemu masyarakat 'piye masyarakat di daerah'," kata Ganjar usai pertemuan di Kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu tak menampik ada perbincangan lain dalam pertemuan tersebut. Salah satu yang dibahas yakni terkait tulisan Megawati dalam salah satu media cetak Nasional.

"Cerita tulisan ibu di Kompas, hari ini ibu kirim Amicus Curiae, itu semua tadi diceritakan di sana," ujarnya.

Ganjar mengungkap ada harapan besar yang disampaikan Megawati terkait dengan tulisan tersebut. Presiden Kelima RI itu menaruh harapan agar demokrasi tetap terjaga.

"Ada sebuah harapan besar bahwa bagaimana demokrasi mesti kita jaga dengan gayanya ibu melalui tulisan melalui apa yang disampaikan di MK hari ini di amicus curirae, pada cerita sampai disitu sih," pungkasnya.

(Arief Setyadi )