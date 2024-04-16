Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Dinilai Bikin Terobosan dalam Penanganan Kasus Korupsi

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |15:06 WIB
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengambil langkah maju dalam menangani kasus korupsi dengan memperkenalkan inovasi signifikan dalam mengejar pengembalian kerugian negara. Ini merupakan langkah yang sangat berarti karena masih banyak lembaga penegak hukum lain yang belum menerapkan kerugian perekonomian negara dalam kasus korupsi.

Demikian diungkapkan Pakar pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (16/4/2024). 

Menurut Hibnu, langkah ini merupakan terobosan baru yang patut diapresiasi. Dia menyambut baik Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pendekatan baru yang diambil Kejaksaan dalam menangani korupsi. Di mana, Kejaksaan memperlakukan korupsi dengan lebih cermat,  dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana kumulatif.

Kemudian, menerapkan unsur perekonomian negara dalam menghitung hukuman pelaku, serta menjerat korporasi menjadi pelaku tindak pidana sebagai upaya untuk mengakumulasikan pengembalian kerugian negara.

“Ini terobosan baru, karena selama ini hanya menghiung lerugian keuangan negara yang dihitung saat ini,” ujar Hibnu.

Selama ini, perhitungan kerugian negara hanya terbatas pada kerugian keuangan yang terjadi saat ini. Namun, dengan inovasi baru ini, Kejaksaan memperhitungkan juga kerugian ekonomi yang dapat terjadi di masa depan, seperti kerusakan lingkungan atau infrastruktur.

Misalnya, jika tanah mengalami kerusakan, negara harus mengeluarkan biaya besar untuk memulihkannya. Potensi kerusakan hutan juga menjadi pertimbangan penting dalam perhitungan ini.

"Potensi kerusakan hutan juga ke depannya akan seperti apa. Potensi ekonomi yang rusak itu ke depan seperti apa?. Ini yang dikembangkan Kejaksaan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
