INFOGRAFIS INDEKS
NEWS NASIONAL

PDIP Bantah Ada Pertemuan Megawati-Jokowi di Momen Lebaran: Hanya untuk Pejuang Demokrasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |15:15 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara mengenai adanya kabar pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menegaskan bahwa Megawati tidak pernah bertemu Jokowi dalam momen lebaran 2024 kemarin.

"Saya mau klarifikasi juga bahwa video yang beredar tentang pertemuan antara ibu Mega dan pak Jokowi pada saat lebaran itu sama sekali tidak benar. Tidak ada pertemuan," ucap Hasto kepada wartawan saat memberikan Amirus Curiae Megawati Soekarnoputri ke MK, Selasa (16/4/2024).

Hasto lantas menyebut bahwa PDIP memegang prinsip untuk menjadi benteng demokrasi. Ia kemudian menyinggung prinsip itu menjadikan partainya hanya melakukan pertemuan-pertemuan terhadap mereka yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara.

"Sehingga pertemuan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, kedaulatan rakyat. Itu yang memperjuangkan demokrasi," jelasnya.

Politikus asal Yogykarta itu kemudian mengingatkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai prinsip sebagai bangsa pejuang. Oleh karenanya, seluruh tindakan yang menyimpang tidak boleh dibiarkan.

"Ketika kedaulatan rakyat harus tercermin melalui Pemilu dan tidak boleh ada kekuatan manapun apalagi satu keluarga yang mencoba menghilangkan demokrasi yang sudah dirintis pejuang bangsa," kata hasto.

"Termasuk ibu Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang. Jangan sampai terang demokrasi yang telah dirintis oleh para mahasiswa, perjuangan panjang termasuk oleh ibu Megawati Soekarnoputri kemudian dihancurkan menjadi kegelapan demokrasi," tandas Hasto.

(Arief Setyadi )

      
