HOME NEWS NASIONAL

Usai Bertemu Megawati, Begini Penjelasan Ganjar Pranowo

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |17:26 WIB
Usai Bertemu Megawati, Begini Penjelasan Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Pulanglah," kata Ganjar di depan kediaman Megawati, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).

Kendati demikian, Ganjar tak menyampaikan lebih jauh soal rencana pulang ke kediamannya di mana.

Hanya saja, Ganjar mengakui masih akan melakukan pertemuan dengan sejumlah tamu dalam rangka momen halal bihalal perayaan Idulfitri 1445 Hijriah.

"Ada mau ketemu sama tamu-tamu," ujarnya.

Untuk diketahui, Ganjar Pranowo telah melakukan silaturahmi dengan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di kediamannya Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).

Hal ini diketahui ketika mobil Toyota Innova hitam yang membawa Ganjar dan istrinya, Siti Atikoh Supriyanti keluar dari kediaman Megawati sekira pukul 13.18 WIB. Kedatangan Mantan Gubernur Jawa Tengah itu tak diketahui oleh para awak media yang sudah menunggu sejak satu jam yang lalu.

