Risma hingga Bambang Pacul Dikabarkan Maju di Pilkada DKI dan Jateng

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut kans Tri Rismaharini yang digadang-gadang akan maju pada Pilkada 2024 menjadi Calon Gubernur Jakarta. Meski tak membantah sosok itu, Djarot menyebut masih ada sosok potensial lainnya.

"Kita punya banyak sekali ya selain Ibu Risma, selain bu Risma banyak tokoh-tokoh potensial baik dari internal maupun eksternal," kata Djarot di kawasan Gedung MK, Selasa (16/4/2024).

Namun yang jelas, tambah dia, PDIP masih menjaring siapa sosok-sosok yang dinilai layak untuk maju berkontestasi.

Djarot mengatakan mereka yang merasa mempunyai semangat dan integritas untuk membangun Jakarta pun dipersilakan untuk mendaftar ke PDIP.

"Yang punya semangat membangun Jakarta punya kemampuan integritas silakan daftar ke DPD maupun bisa ke DPC maupun DPP,"ujarnya.

"Ladi sekarang prinsipnya pemimpin itu kan berasal dari rakyat kita jaring dari rakyat silakan untuk mendaftarkan kita membuka pendaftaran itu," lanjut dia.