HOME NEWS NASIONAL

One Way Ditiadakan, KM 70 Tol Japek Alami Kepadatan Volume Lalin

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |17:48 WIB
One Way Ditiadakan, KM 70 Tol Japek Alami Kepadatan Volume Lalin
Tol Jakarta Cikampek (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Meski kepolisian telah menutup rekayasa one way arus balik, Tol Jakarta-Cikampek (Japek) di KM 70 gerbang tol Cikampek Utama (Cikatama) mengalami kepadatan lalu lintas. Adapun kepadatan tersebut lantaran peningkatan volume kendaraan yang tengah meningkat.

Berdasarkan pantauan melalui kamera CCTV, kepadatan arus lalin terjadi di pintu gerbang tol Cikatama yang mengarah Jakarta. Kondisi kepadatan tersebut dimulai sedari pukul 16.44 WIB sampai saat ini sekira pukul 17.22 WIB.

"Tol Japek Cikampek Utama KM 70 arah Jakarta padat. Kepadatan dikarenakan adanya peningkatan volume lalu lintas," ujar Jasamarga melalui akun resmi media sosialnya, Selasa (16/4/2024).

Selain di Cikatama, arus balik tol Japek yang mengarah ke Jakarta juga mengalami kepadatan sedari Karawang Timur KM 53 hingga KM 51 mengarah Cawang. Selain itu, kepadatan arus lalin juga terjadi di Tol Japek wilayah Cikarang Barat KM 32 - KM 30 mengarah Cawang.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Mudik 2024 mudik tol japek
