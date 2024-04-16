Polri Catat 58 Ribu Kendaraan Masuk Jakarta pada Puncak Arus Balik

JAKARTA - Polri mencatat sebanyak 58.091 kendaraan yang masuk Jakarta melalui 5 gerbang tol utama. Sementara sebanyak 49.378 kendaraan keluar Jakarta.

"Volume arus lalu lintas yang masuk Jakarta melalui 5 gerbang tol sebanyak 58.091 kendaraan, sedangkan volume arus lalu lintas yang keluar sebanyak 49.378 kendaraan," kata Kasubsatgas Penmas, Kombes Pol Harry Goldenhardt, Selasa (16/4/2024).

Lebih detail dia menjelaskan, data tersebut merupakan akumulasi data lima gerbang tol pada Senin 15 April 2024. Melalui Gerbang Tol Cikupa Utama sebanyak 15.769 kendaraan masuk Jakarta, sementara yang keluar Jakarta 17.552 kendaraan.