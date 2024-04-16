Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri: Per 15 April, 34 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |19:39 WIB
Polri: Per 15 April, 34 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan Lalu Lintas
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mabes Polri mencatat sebanyak 296 kejadian kecelakaan pada Operasi Ketupat, pada Senin, 15 Februari 2024. Tercatat sebanyak 34 orang dinyatakan meninggal sementara 65 luka berat.

"Data kecelakaan lalu lintas pada hari Senin, 15 April 2024 sebanyak 296 kejadian dengan rincian, 34 orang meninggal dunia, 64 orang luka berat dan 384 orang luka ringan," kata Kasubsatgas Penmas, Kombes Pol Harry Goldenhardt, Selasa (16/4/2024).

Akibat peristiwa kecelakaan tersebut, kerugian diperkirakan mencpi Rp 788.425.000. Terkait arus perlintasan menggunakan kapal, data yang beroperasi dari pelabuhan Merak menuju Bakauheni sebanyak 32 kapal dengan 63 perjalanan, jumlah penumpang 20.784 orang, total kendaraan sebanyak 4.297 unit.

"Kapal yang beroperasi dari pelabuhan Bakauheni menuju Merak sebanyak 32 kapal dengan 63 perjalanan, jumlah penumpang 71.389 orang, dengan total kendaraan sebanyak 14.528 unit," jelasnya.

Polri juga merangkum data penindakan pelanggar lalu lintas sebanyak 20.453 kejadian dengan rincian, sebanyak 19.741 berupa teguran, dan sebanyak 712 tilang Etle.

Sementara terkait gangguan Kamtibmas tercatat kejahatan sebanyak 1.103 kasus, bencana sebanyak 8 kejadian, pelanggaran 12 kasus, gangguan terhadap ketentraman sebanyak 27 kejadian.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179428//polri-vHGd_large.jpg
Cegah Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179411//polri-TGHm_large.jpg
Polri Bongkar 38.943 Kasus Narkoba, PBNU: Hukum Berat Pengedarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179401//komisioner_kompolnas_choirul_anam-2iVD_large.jpg
Polri Sita 197 Ton Narkotika, Kompolnas Minta Ungkap Jaringan Lebih Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179397//peredaran_narkoba-X5f9_large.jpg
Polri Sita 197 Ton Narkoba, DPR Ingatkan Potensi Lonjakan Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179315//penangkapan_pelaku_karhutla-NLai_large.jpg
Polri Tangkap 83 Pelaku Karhutla, Lemkapi Minta Proses Hukum yang Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179286//prabowo-Cdh4_large.jpg
Prabowo Mendadak Panggil Kapolri Sebelum Terbang ke Malaysia dan Korsel, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement