Polri: Per 15 April, 34 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan Lalu Lintas

JAKARTA - Mabes Polri mencatat sebanyak 296 kejadian kecelakaan pada Operasi Ketupat, pada Senin, 15 Februari 2024. Tercatat sebanyak 34 orang dinyatakan meninggal sementara 65 luka berat.

"Data kecelakaan lalu lintas pada hari Senin, 15 April 2024 sebanyak 296 kejadian dengan rincian, 34 orang meninggal dunia, 64 orang luka berat dan 384 orang luka ringan," kata Kasubsatgas Penmas, Kombes Pol Harry Goldenhardt, Selasa (16/4/2024).

Akibat peristiwa kecelakaan tersebut, kerugian diperkirakan mencpi Rp 788.425.000. Terkait arus perlintasan menggunakan kapal, data yang beroperasi dari pelabuhan Merak menuju Bakauheni sebanyak 32 kapal dengan 63 perjalanan, jumlah penumpang 20.784 orang, total kendaraan sebanyak 4.297 unit.

"Kapal yang beroperasi dari pelabuhan Bakauheni menuju Merak sebanyak 32 kapal dengan 63 perjalanan, jumlah penumpang 71.389 orang, dengan total kendaraan sebanyak 14.528 unit," jelasnya.

Polri juga merangkum data penindakan pelanggar lalu lintas sebanyak 20.453 kejadian dengan rincian, sebanyak 19.741 berupa teguran, dan sebanyak 712 tilang Etle.

Sementara terkait gangguan Kamtibmas tercatat kejahatan sebanyak 1.103 kasus, bencana sebanyak 8 kejadian, pelanggaran 12 kasus, gangguan terhadap ketentraman sebanyak 27 kejadian.

(Awaludin)