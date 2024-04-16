Halal Bihalal di Mabes TNI, Ini Pesan Panglima Jenderal Agus kepada Seluruh Prajurit

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto bersama para pejabat utama Mabes TNI, dan segenap prajurit serta PNS Mabes TNI, melaksanakan apel khusus, dalam rangka Halal Bihalal 1445 H/ 2024 M, di Lapangan B3 Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (16/4/2024).

Kegiatan halal bihalal ini merupakan tradisi masyarakat Indonesia, yang dilakukan sesudah hari lebaran baik di kalangan instansi pemerintah, perusahaan dan dunia pendidikan. Kegiatan ini tentu saja menjadi tradisi tahunan yang unik dan tetap dipertahankan serta dilestarikan. Ini adalah refleksi ajaran Islam yang menekankan sikap persaudaraan, persatuan, dan saling berbagi kasih sayang pasca lebaran.

Panglima TNI menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, dan permohonan maaf lahir dan batin, Ia juga mengajak seluruh Prajurit dan PNS TNI untuk memanfaatkan momentum bulan Ramadhan terutama pada malam kemulian yaitu malam Lailatul Qadar.

"Manfaatkan bulan Ramadhan dan malam Lailatul Qadar sebagai sarana agar doa-doa kita untuk keluarga, dan anak-anak kita dikabulkan oleh Allah SWT,” kata Jenderal Agus dalam keterangannya.

Ia pun berpesan kepada seluruh Prajurit dan PNS TNI untuk mengimplementasikan kebaikan di bulan Ramadhan pada kehidupan sehari hari.

“Apa yang sudah dilakukan di bulan Ramadhan, kebaikan, sedekah, silaturahmi, kejujuran, keikhlasan, itu diwujudkan dalam kehidupan kalian sehari hari, setelah bulan Ramadhan ini tidak boleh lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif,” pungkasnya.

(Awaludin)