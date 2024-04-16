Arus Balik Lebaran, Kendaraan Mengular Sebabkan Kemacetan di Pantura Bekasi

BEKASI - Arus balik mudik H+5 Lebaran, pengendara roda dua dan empat yang menuju ke Jakarta terlihat ramai melintas di Jalan Alteri Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (15/4/2024) malam.

Sejumlah pemudik memilih balik ke Jakarta hari ini dikerenakan masa libur kerja sudah habis dan besok kembali beraktifitas. Akibat meningkatnya volume kendaraan arus balik sejumlah pemudik sempat terjebak kemacetan di beberapa titik.

Dalam pantauan udara iring-iringan kendaraan, pemudik dengan sepeda motor dan mobil padat dan mengular menyebabkan kemacetan di Jalan Pantura Tengku Umar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekas. Kkepadatan kendaraan yang melintas akibat meningkatnya volume arus balik dari berbagai daerah menuju wilayah Jakarta dan Bekasi.

Sejumlah pemudik memilih kembali ke perantauan mengingat masa libur Lebaran sudah usai dan pada esok hari sudah kembali bekerja. Selama di perjalanan, pemudik mengaku terjebak kemacetan di beberapa titik akibat meningkatnya volume kendaraan arus balik.

Diprediksi hari ini menjadi puncak arus balik mudik Lebaran, volume kendaraan terus mangalami peningkatan. Kendaraan didominasi kendaraan roda dua mengarah ke Jakarta.

(Qur'anul Hidayat)