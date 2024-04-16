Cuti Lebaran Berakhir, Lalu Lintas di Tol Arah Jakarta Padat Pagi Ini

JAKARTA - Cuti Lebaran Idulfitri 1445 Hijriah telah berakhir pada 15 April 2024. Sejumlah perkantoran di kawasan Ibukota Jakarta pun mulai beraktivitas kembali. Hal ini berdampak pada lalu lintas di sejumlah Tol dalam kota padat sejak pagi hari.

“Tol_DalamKota Cawang arah Tebet PADAT, kepadatan volume lalin. Semanggi KM 07 arah Senayan PADAT, kepadatan volume lalin,” tulis akun X Jasa Marga, @PTJasamarga, Selasa (16/4/2024).

Kemudian, Jasa Marga juga melaporkan bahwa Tol Dalam Kota mengarah ke Cawang, Senayan ke arah Semanggi juga padat. “Tol Dalam Kota Tomang KM 13 arah Cawang PADAT, kepadatan volume lalin. Senayan KM 09 arah Semanggi PADAT, kepadatan volume lalin,” katanya.

Sementara itu, petugas dari Jasa Marga telah memberlakukan contraflow di Cimanggis KM 17+200 - Cipayung KM 08+800 akibat kepadatan lalu lintas. Dimana, lajur contraflow diterapkan di kanan. “TMII KM 04 - Cililitan KM 01 padat, kepadatan volume lalin. Cibubur - Cipayung padat, kepadatan volume lalin.”

Sejumlah kepadatan lalu lintas juga terlihat di Tol Janger yang mengarah ke Jakarta karena kepadatan volume lalin. “Tangerang KM 18 - Kunciran KM 14 padat, kepadatan volume lalin. Karang Tengah KM 11 arah Tomang padat, kepadatan volume lalin. Karang Tengah KM 09 - Kedoya KM 04 padat, kepadatan volume lalin,” katanya.

(Khafid Mardiyansyah)