HOME NEWS MEGAPOLITAN

Habib Rizieq Bersama Ribuan Massa Gelar Istighotsah Kubro di Gedung MK, Awas Macet!

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |10:11 WIB
Habib Rizieq Bersama Ribuan Massa Gelar Istighotsah Kubro di Gedung MK, Awas Macet!
Habib Rizieq/Foto: Okezone
A
A
A


JAKARTA - Imam Besar Habib Rizieq akan berkumpul bersama ribuan masa untuk memanjatkan doa bersama bertajuk “Istighotsah Kubro" di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024)

Sekadar diketahui, Istigasah Kubro sendiri adalah salah satu amalan yang sangat dihargai dalam Islam.

Istighosah berasal dari bahasa Arab yang berarti meminta pertolongan atau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Imam Besar Habib Rizieq serukan untuk hadiri aksi 164 istighotsah kubro didepan MK,"dikutip dalam informasi yang beredar melalui media sosial, Selasa (16/4).

Di arahkan oleh Buya Husein dan Ustadz Ferry, massa diminta untuk menjaga atribut ormas, majelis maupun komunitas masing-masing.

Halaman:
1 2
      
