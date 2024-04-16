Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Merinding! Selebgram Ini Bunuh Diri di Kamar Mandi Sambil Live

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |13:36 WIB
Merinding! Selebgram Ini Bunuh Diri di Kamar Mandi Sambil Live
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Viral adanya aksi bunuh diri yang dilakukan oleh selebgram berinisial FM alias MJ sambil live di akun Instagramnya. Adapun korban bunuh diri dengan cara gantung diri di kamar mandi di rumahnya kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Peristiwanya tanggal 14 kemarin, di rumah korban, iyah begitu (gantung diri sambil live di Instagram)," ujar Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Suwarno pada wartawan, Selasa (16/4/2024).

Menurutnya, selebgram tersebut sempat bertengkar dengan kekasihnya sebelum bunuh diri. Adapun mayat korban pertama kali ditemukan oleh saudaranya di dalam kamar mandi.

"Dia itu sore berantem sama pacarnya, baru pagi diketahui dia sudah bunuh diri, ditemukan saudaranya karena dicek sama saudaranya di kamarnya nggak ada, terus ternyata dia gantung diri ditemuin di kamar mandi pakai handuk," tuturnya.

