HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Komando Aksi 164 Istighotsah Kubro Tiba, Massa Mulai Padati Patung Kuda

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |13:58 WIB
Mobil Komando Aksi 164 Istighotsah Kubro Tiba, Massa Mulai Padati Patung Kuda
Mobil komando Aksi 164 (foto: MPI/Widya)
A
A
A

JAKARTA - Mobil komando aksi 164 tiba di depan patung kuda, Jakarta Pusat untuk menggelar Istighotsah Kubro, Selasa (16/4/2024).

Tampak mobil Komando berjalan dari arah Budi Kemuliaan menuju Patung Kuda, Medan Merdeka Barat. Sambil mendengungkan bacaan shalawat, massa aksi terlihat memakai baju berwarna putih.

Namun belum terlihat adanya Imam Besar Habib Rizieq. Menurut salah satu peserta aksi komando diganti oleh ustad lainnya.

"Semoga MK mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk keselamatan dan kesejahteraan Indonesia. Amin," ucap MC di atas Mobil Komando.

Setidaknya ada sebanyak ratusan massa aksi yang memadati wilayah patung kuda. Meski begitu, arus lalu lintas tetap dalam situasi kondisi ramai dan lancar.

Diketahui, Istigasah Kubro sendiri adalah salah satu amalan yang sangat dihargai dalam Islam. Istighosah berasal dari bahasa Arab yang berarti meminta pertolongan atau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

(Awaludin)

      
